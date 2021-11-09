Экипаж терпящего бедствия судна в Приморье эвакуировали. Видео

Грузовое судно село на мель в 200 метрах от берега в Приморье и получило несколько пробоин. Контейнеровоз подал сигнал о бедствии в 06:02 (23:02 мск). Ему на помощь был направлен спасательный корабль «Лазурит». Экипаж из 14 человек был эвакуирован с помощью вертолета Ми-8. Все моряки являются гражданами Китая. Известно также, что корабль ходит под флагом Панамы.