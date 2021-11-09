Организатора терактов в Москве приговорили к 21 году колонии

Организатор засекреченной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), созданной для совершения террористических актов в Москве, приговорен к 21 году колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.

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Отмечается, что Хушкадам Солихов является гражданином одной из среднеазиатских республик. Наказание ему назначил Второй Западный окружным военным суд. Согласно информации ЦОС ФСБ, мужчину задержали в октябре 2020 года.

22 октября сообщалось, что суд арестовал на два месяца сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", мужчина готовил теракт в регионе. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п "а" ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.