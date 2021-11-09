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Появилось видео новой драки в метро Москвы

Александр Кузьмин
12 минут назад

В вагоне московского метро на Таганско-Краснопресненской линии произошла драка. Видео конфликта на станции «Улица 1905 года» появилось в распоряжении Telegram-канала «112».

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин бьют лежащего на полу оппонента. Другие пассажиры пытаются разнять дерущихся. По прибытии на станцию нападавших вывели из вагона. В отношении них был составлен протокол за хулиганство, нарушителям выписали штраф, сообщает канал.

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Ранее в отношении мужчин, жестоко избивших пассажира в столичной подземке, было возбуждено уголовное дело. Пострадавший заступился за девушку, к которой приставала компания нетрезвых молодых людей.

Происшествия,Видео,
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