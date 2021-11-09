В вагоне московского метро на Таганско-Краснопресненской линии произошла драка. Видео конфликта на станции «Улица 1905 года» появилось в распоряжении Telegram -канала «112».

На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин бьют лежащего на полу оппонента. Другие пассажиры пытаются разнять дерущихся. По прибытии на станцию нападавших вывели из вагона. В отношении них был составлен протокол за хулиганство, нарушителям выписали штраф, сообщает канал.