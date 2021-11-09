На станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии метро произошла драка. Видео нового конфликта в московской подземке публикует Telegram-канал «112».

На появившихся в сети кадрах видно, как двое мужчин повалили на пол пассажира и бьют его. Другие люди, находящиеся в вагоне поезда, пытаются разнять их, грозят зачинщикам драки вызвать полицию и кричат, что рядом находятся дети.

Видеозапись заканчивается тем, что поезд останавливается на станции «Улица 1905 года» и двоих мужчин выводят из вагона. При этом они оскорбляют пассажира и, судя по видеозаписи, готовы продолжить драку.

По данным авторов канала, полицейские быстро прибыли на место конфликта. Они составили протокол и выписали штраф двум нападавшим.