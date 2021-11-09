Написавший книгу о деле ЮКОСа адвокат покончил с собой

В Москве покончил с собой член столичной коллегии адвокатов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным «Московского комсомольца», речь идет о об известном адвокате Артуре Воробьеве, написавшем книгу о деле ЮКОСа. Юристу было 64 года.
По информации РЕН ТВ, перед самоубийством адвокат пригласил к себе родственника и попросил его вызвать врача, сославшись на высокую температуру. После этого он отправил родственника к соседям и покончил с собой. Телеканал отмечает, что юрист оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что устал. Также он отметил, что открыл сейфы, «чтобы не ломали».
«МК» отмечает, что адвоката не раз приглашали выступать в качестве эксперта по громким делам.
Ранее СМИ сообщили о покончившем с собой в Москве бизнесмене 1948 года рождения, основателе и гендиректоре Научно-технического центра «Завод балансировочных машин». Предварительной причиной самоубийства следователи назвали долги бизнесмена по зарплате.