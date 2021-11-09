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Контейнеровоз разломился пополам в Японском море

Елена Прошина
1 час назад

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморского края. В настоящий момент идет спасательная операция, однако жизни членов экипажа ничего не угрожает. В этом районе объявили штормовое предупреждение. Об этом пишет ТАСС.

По информации издания, судно в данный момент на мели, оно переломилось пополам. На борту судна находятся контейнеры, информация об их содержимом отсутствует. Как сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, опасные грузы на борту судна отсутствуют.

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Он также сообщил, что экипаж в безопасности, спасательная операция у берегов Находки под контролем. Никаких повреждений топливных баков не зафиксировано, утечка топлива отсутствует. Кожемяко уточнил, что экипаж спасут, как только стихнет опасное волнение моря.

Для помощи кораблю Rise Shine из порта Владивосток вышло спасательное судно «Лазурит». Планируется, что судно примет экипаж контейнеровоза к себе на борт. К вылету готов вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту. Из Находки к месту аварии следует группа специалистов Находкинского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и Находкинского пожарного гарнизона.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, в районе Находки облачная погода, во второй половине дня ожидаются небольшие осадки — может выпасть дождь со снегом. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха плюс пять - плюс семь градусов. Волны могут достигать опасной высоты.

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