Пенсионер напал на хулиганившего школьника в Челябинске.Видео

Житель Челябинска избил мальчика, за то, что тот якобы стучал по окнам и подоконнику. Видео публикует телеканал «360tv».

Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение пенсионера на 10-летнего подростка. На видео видно, как мальчик подбегает к подъезду и нарывается на пожилого мужчину. Последний сразу хватает школьника и и валит с ног. После чего поднимает и наносит удар кулаком в живот, затем куда-то уводит.

Полицейским житель Челябинска рассказал, что мальчик с приятелями бил в окна палками, дразнился и звонил в домофон на протяжении двух дней подряд. Школьник рассказывает, что хулиганили его друзья, а он стоял рядом и смотрел.