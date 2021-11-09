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Пенсионер напал на хулиганившего школьника в Челябинске.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Житель Челябинска избил мальчика, за то, что тот якобы стучал по окнам и подоконнику. Видео публикует телеканал «360tv».

Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение пенсионера на 10-летнего подростка. На видео видно, как мальчик подбегает к подъезду и нарывается на пожилого мужчину. Последний сразу хватает школьника и и валит с ног. После чего поднимает и наносит удар кулаком в живот, затем куда-то уводит.

Полицейским житель Челябинска рассказал, что мальчик с приятелями бил в окна палками, дразнился и звонил в домофон на протяжении двух дней подряд. Школьник рассказывает, что хулиганили его друзья, а он стоял рядом и смотрел.

В отношении пенсионера завели административное дело о побоях. Ему грозит штраф до 13 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы. Мужчина подал встречное заявление. Хочет, чтобы на его обидчиков завели дело о хулиганстве. По данным СМИ, 62-летний мужчина и родители мальчика уже конфликтовали.

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