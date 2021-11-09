Нашествие волков в одном из поселков ХМАО сняли на видео

На частое появление волков пожаловались властям жители поселка городского типа Зеленоборск в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Видео с нашествием волков появилось в telegram-канале «Подъём».

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно, как два волка спокойно прогуливаются по улице. По рассказам жителей, дикие животные «утаскивают в лес собак». Опасаясь за безопасность детей, родители написали заявление о переводе на дистанционное обучение.