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Капитан севшего на мель в Приморье контейнеровоза сообщил об угрозе для экипажа

ТК «Звезда»иещё 2
36 минут назад

Экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов приморской Находки, находится в опасности. Об угрозе людям сообщил капитан судна, после чего на место инцидента был направлен вертолет со спасателями.

Помимо этого, оперативная группа спасателей находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона направилась на помощь экипажу из города Находка. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Также на место из порта Владивосток вышло спасательное судно «Лазурит». Корабль отправился в залив Восток для помощи контейнеровозу.

В связи с инцидентом на море была организована проверка на исполнение правил законодательства о безопасности мореплавания со стороны Дальневосточной транспортной прокуратуры. В ходе нее, в частности, будут оценены меры по предотвращению разлива нефтепродуктов.

Происшествия,Видео,Порт Находка,РИА Новости,
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