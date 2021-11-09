Экипаж контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов приморской Находки, находится в опасности. Об угрозе людям сообщил капитан судна, после чего на место инцидента был направлен вертолет со спасателями.

Помимо этого, оперативная группа спасателей находкинского поискового спасательного отряда МЧС России и Находкинского пожарного гарнизона направилась на помощь экипажу из города Находка. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Также на место из порта Владивосток вышло спасательное судно «Лазурит». Корабль отправился в залив Восток для помощи контейнеровозу.