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Арт-объект "Время" в память об умерших от COVID-19 сняли на видео с дрона

Александр Кузьмин
16 минут назад

Арт-объект "Время", установленный в память об умерших от коронавируса в крымском арт-парке "Таврида" в бухте Капсель неподалеку от Судака, сняли с дрона в пятницу, 5 ноября.

На видео вертикальные солнечные часы из алюминия 9 метров в высоту и почти 15 метров в длину стоят на прибрежном холме живописной бухты. Циферблат выполнен в форме стального кольца, разделенного на 60 сегментов.

Руководитель арт-парка Мария-Николь Селиванова рассказала, что молодые дизайнеры и архитекторы в рамках воркшопа "Тавриды" своей работой визуализировали будущее, "которое непрерывно и неумолимо становится прошлым". Девушка добавила, что команда попыталась представить своеобразную хронику вселенной, "сжатую в один час в виде циферблата часов, на котором вся история человечества - это последние несколько минут".

Монументальное искусство объединили с музыкальным. Возле арт-объекта звучит саундтрек, в котором авторы "попробовали проследить рождение жизни: начали с подводного мира, выползли на сушу вместе с первыми животными, стали свидетелями появления человека и в конце концов оказались в нашем перегруженном и суетливом времени".

"Время" - тридцатый крупный арт-объект на "Тавриде". За этот год в парке также появились световая инсталляция "Солнце Тавриды", скульптура Puppet XL из переработанного пластика и самая крупная на юге страны настенная роспись.

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