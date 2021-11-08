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В московской квартире найдены тела аспиранта и студентки

Мослента
24 минуты назад

В московской квартире найдены тела аспиранта и студентки. По предварительным данным, молодые люди совершили двойное самоубийство. О произошедшем сообщил Telegram-канале «МК: срочные новости».

В московской квартире найдены тела аспиранта и студентки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что 20-летняя Дарья, приехавшая в столицу из Омска, недавно рассталась с возлюбленным и сильно переживала по этому поводу, не раз говорила о самоубийстве. 23-летний Никита часто навещал ее якобы с целью утешения.

В воскресенье, 7 ноября, молодой человек отправил своему отцу предсмертное письмо на электронный адрес. Вскоре после этого тела аспиранта и студентки нашли в съемной квартире на севере Москвы, где жила девушка.

Ранее на опушке леса в Подмосковье обнаружили тело учительницы младших классов. У нее была прострелена голова.

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