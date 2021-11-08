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Российского бойца ММА задержали во Внуково с наркотиками

Вероника Полынина
16 минут назад

Бойца смешанных единоборств (ММА) из Чечни Салмана Джамалдаева задержали с наркотиками в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Российского бойца ММА задержали во Внуково с наркотиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Джамалдаев намеревался улететь в Грозный, но сотрудники аэропорта при досмотре обнаружили у него подозрительные вещества. Спортсмена доставили в отделение полиции и возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Салман Джамалдаев - бывший чемпион WFCA и ACB в полулегком весе, боец клуба «Ахмат». На счету спортсмена 22 боя и 20 побед.

Ранее в понедельник в аэропорту Внуково задержали двоих россиян, прилетевших из бразильского Сан-Паулу. В их желудках таможенники обнаружили килограмм кокаина, расфасованного по капсулам. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков.

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