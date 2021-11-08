Последствия штормового ветра во Владивостоке показали на видео

Во Владивостоке штормовой ветер снес крыши, повредил несколько машин и попал на видео. Кадры публикуют очевидцы в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Автор одной из записей утверждает, что инцидент снят на проспекте Красного Знамени, 129.

«Крыша слетела со здания, повреждено три автомобиля», — уточнил он.

Местных жителей предупредили, что ветер, сопровождаемый обильными осадками, может усилиться до 37 метров в секунду. Горожанам рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.