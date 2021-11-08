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Последствия штормового ветра во Владивостоке показали на видео

Александр Кузьмин
16 минут назад

Во Владивостоке штормовой ветер снес крыши, повредил несколько машин и попал на видео. Кадры публикуют очевидцы в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Автор одной из записей утверждает, что инцидент снят на проспекте Красного Знамени, 129.

«Крыша слетела со здания, повреждено три автомобиля», — уточнил он.

Местных жителей предупредили, что ветер, сопровождаемый обильными осадками, может усилиться до 37 метров в секунду. Горожанам рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.

По данным регионального управления МЧС, резкое ухудшение погодных условий будет наблюдаться в Приморском крае с 8 по 11 ноября. Это связано надвигающимся с Японского моря циклоном. В регионе ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. Кроме того, возможны резкие скачки температуры.

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