Россиянин из-за мести отравил таллием своих коллег на заводе

Суд признал россиянина Владислава Шульгу виновным в массовом отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (ТАНТК). Мужчине назначили 8 лет колонии общего режима, рассказали в пресс-службе Следственного комитета. Ещё в 2017 году из-за личной неприязни он подсыпал сильнодействующий яд в кулер с водой на заводе. В результате отравились 34 человека.

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Шульга работал в ТАНТК инженером. Следствие уточнило, что в 2017 году он «на почве личных неприязненных отношений к нескольким сотрудникам предприятия» добавил вещество с таллием в 19-литровые бутылки с питьевой водой. ТАСС уточнил , что мужчина хотел отомстить коллегам после дорожного конфликта с несколькими руководителями завода.

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В результате произошло массовое отравление сотрудников завода. В крови у 28 из 37 обратившихся к врачам сотрудников предприятия обнаружили соли таллия — металла, который относится к высокотоксичным сильнодействующим ядам.

В СК добавили, что Шульга сначала признался в преступлении и даже подтвердил их в ходе проверки показаний на месте. Однако позже мужчина заявил о своей непричастности к преступлениям.

«По результатам химических экспертиз в бутылке, изъятой из помещения завода и на химических весах, изъятых из жилища Шульги, обнаружено химическое вещество с содержанием таллия», — отметили в пресс-службе ведомства.

Во время следствия подсудимый заявлял многочисленные ходатайства и жалобы, «в том числе и на якобы недозволенные методы ведения следствия». Результаты экспертиз и других следственных действий суд посчитал доказательствами вины Шульги. Мужчина проведёт в колонии общего режима 8 лет.

Ранее отмечалось, что в результате отравления пострадали 34 человека. Из них один человек получил серьёзные повреждения, 26 — средней тяжести, ещё в семи случаях был причинён лёгкий вред здоровью.

Ранее «Секрет» рассказывал , что чаще всего россияне завидуют высокой зарплате коллег. В этом признались 82% опрошенных. 30% респондентов завидуют хорошим условиям труда. Еще 29% участников опроса посчитали, что у других более удобный график, а 27% — лучшая должность. Каждый четвёртый респондент (25%) позавидовал возможности других работать на удалёнке. Часть российских граждан завидует и начальству.