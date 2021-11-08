Туристы устроили прощальную стрельбу в Туапсе

Туристы на автомашине устроили стрельбу в центре Туапсе, отметив «завершение ковикул». Полиция задержала нарушителей, пишет ГТРК «Кубань».

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Издание опубликовало кадры с камеры видеорегистратора, на которых видно, что двое мужчин, один из которых полуобнаженный, высунулись из люка в крыше «Мерседеса» и несколько раз выстрелили в воздух. При этом отчетливо просматривается, что у машины московские номера.

По данным местных жителей, инцидент произошел в центре Туапсе, на ул. Сочинской. Пользователи социальных сетей высказали мнение, что таким образом отдыхающие «отмечали завершение ковикул и отбытие в Оренбург».

В итоге нарушителей задержали в Ростовской области и отправили обратно в Туапсе, отмечает издание.