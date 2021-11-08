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Туристы устроили прощальную стрельбу в Туапсе

Елена Прошина
43 минуты назад

Туристы на автомашине устроили стрельбу в центре Туапсе, отметив «завершение ковикул». Полиция задержала нарушителей, пишет ГТРК «Кубань».

Туристы устроили прощальную стрельбу в Туапсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание опубликовало кадры с камеры видеорегистратора, на которых видно, что двое мужчин, один из которых полуобнаженный, высунулись из люка в крыше «Мерседеса» и несколько раз выстрелили в воздух. При этом отчетливо просматривается, что у машины московские номера.

По данным местных жителей, инцидент произошел в центре Туапсе, на ул. Сочинской. Пользователи социальных сетей высказали мнение, что таким образом отдыхающие «отмечали завершение ковикул и отбытие в Оренбург».

В итоге нарушителей задержали в Ростовской области и отправили обратно в Туапсе, отмечает издание.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября. С 8 ноября в большей части российских регионов началась обычная рабочая неделя.

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