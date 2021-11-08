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Массовая драка в Москве: в ход пошли палки и бутылки

Елена Прошина
55 минут назад

Массовая драка произошла на улице Саянской на востоке Москвы. Как сообщает Telegram-канал «112», участники конфликта в качестве оружия использовали палки и бутылки, а у одного из мужчин оказался нож, которым он ранил оппонента.

Причиной драки стало слишком шумное поведение — одна компания молодых людей потребовала у другой вести себя тише. В результате завязалась словесная перепалка, после которой в ход пошли кулаки, а потом и все, что попадалось мужчинам под руку.

Остановить драку удалось лишь полицейским — они задержали около 10 человек. Один мужчина пострадал, и сотрудники скорой помощи доставили его в НИИ Склифосовского с колото-резаным ранением — медикам пришлось провести ему операцию.

Массовая драка произошла в подмосковном Домодедове

Как отметили в пресс-службе главного СУ СК РФ по Москве, на допрос доставили обвиняемого, который ранил человека ножом. Как сообщает ТАСС, молодой человек заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас расследуется дело о покушении на убийство. Следствие собирается ходатайствовать о аресте обвиняемого.

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