В Турции раскороновали сторонника Шакро Молодого

На турецком курорте пятеро воров в законе раскороновали авторитета 55-летнего Аслана Кобуладзе, считающегося сторонником Шакро Молодого. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

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По данным издания, в конце октября в ресторане города Кемер прошла сходка с участием Кобы Ахвледиани, Махохии, разыскиваемого в России за заказное убийство Япончика, кемеровского Жени Веселого и Ремена. Они заявили Кобуладзе, что отныне он больше «не вор», тем самым лишив его титула. После этого авторитеты надавали ему пощечин и подзатыльников в знак особого презрения.

Кобуладзе наказали за растрату денег из общака (казны).

Он получил статус вора в законе в 1992 году, но вскоре потерял его. В 2000-м ему вновь вернули титул.