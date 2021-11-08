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В Турции воры раскороновали сторонника Шакро Молодого

Lenta.ru
19 минут назад

На турецком курорте пятеро воров в законе раскороновали авторитета 55-летнего Аслана Кобуладзе, считающегося сторонником Шакро Молодого. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

В Турции раскороновали сторонника Шакро Молодого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в конце октября в ресторане города Кемер прошла сходка с участием Кобы Ахвледиани, Махохии, разыскиваемого в России за заказное убийство Япончика, кемеровского Жени Веселого и Ремена. Они заявили Кобуладзе, что отныне он больше «не вор», тем самым лишив его титула. После этого авторитеты надавали ему пощечин и подзатыльников в знак особого презрения.

Кобуладзе наказали за растрату денег из общака (казны).

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Он получил статус вора в законе в 1992 году, но вскоре потерял его. В 2000-м ему вновь вернули титул.

6 сентября сообщалось, что главного вора в законе Чечни 40-летнего Ахмеда Шалинского, известного в криминальных кругах как Домбаев, заподозрили в присвоении и растрате 150 миллионов рублей (около двух миллионов долларов) из воровского общака — казны преступного мира.

Происшествия,Шакро Молодой,
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