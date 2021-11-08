Детский футбольный матч в Красноярске закончился стрельбой

В Красноярске футбольный матч между двумя командами одиннадцатиклассников закончился стрельбой. Как сообщает прокуратура Красноярского края, 6 ноября 43-летний мужчина выстрелил в 17-летнего подростка из травматического пистолета в спортзале «Изумруд» Кировского района.

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Как сообщает NGS24.RU, в ходе матча один из отцов начал выкрикивать замечания в адрес команды соперника. Один из ее участников отреагиовал на критику и подошел к мужчине, который внезапно достал травмат и ранил парня в плечо.

Сейчас жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает — подросток некоторое время провел в больнице, после чего отправился домой. Ведомство начало проверку, в ходе которой прокуроры установят обстоятельства произошедшего, оценят работу органов и учреждений системы профилактики, а также обеспечение безопасности при проведении матча. Кроме того, вопросы появились и к выдаче мужчине разрешения на оружие.

В самом спорткомплексе отметили, что подобное у них происходит впервые.