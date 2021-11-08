Опубликовано видео стрельбы из «Мерседеса» в центре Туапсе

В центре Туапсе двое мужчин открыли стрельбу. Они высунулись из люка в крыше «Мерседеса» и несколько раз пальнули в воздух. Инцидент попал в объектив камеры видеорегистратора другого участника дорожного движения. Запись размещена в Telegram-канале MDK PRIVATE.