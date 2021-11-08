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Опубликовано видео стрельбы из «Мерседеса» в центре Туапсе

Александр Кузьмин
34 минуты назад

В центре Туапсе двое мужчин открыли стрельбу. Они высунулись из люка в крыше «Мерседеса» и несколько раз пальнули в воздух. Инцидент попал в объектив камеры видеорегистратора другого участника дорожного движения. Запись размещена в Telegram-канале MDK PRIVATE.

«Вот это бахнул пистолетом. <…> Ну москвичи, что скажешь», – прокомментировал ситуацию ее очевидец, заметив, вероятно, что у иномарки номера столичного региона.

Позже нарушители были задержаны в Ростовской области и были отправлены обратно в Туапсе, отмечает канал.

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