Опубликовано видео стрельбы из «Мерседеса» в центре Туапсе

В центре Туапсе двое мужчин открыли стрельбу. Они высунулись из люка в крыше «Мерседеса» и несколько раз пальнули в воздух. Инцидент попал в объектив камеры видеорегистратора другого участника дорожного движения. Запись размещена в Telegram-канале MDK PRIVATE.
«Вот это бахнул пистолетом. <…> Ну москвичи, что скажешь», – прокомментировал ситуацию ее очевидец, заметив, вероятно, что у иномарки номера столичного региона.
Позже нарушители были задержаны в Ростовской области и были отправлены обратно в Туапсе, отмечает канал.