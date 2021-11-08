Пранкер закидал яйцами и засыпал мукой машину «автохама»: видео

В Новокузнецке пранкер закидал яйцами и засыпал мукой лобовое стекло легкового автомобиля на проезжей части за то, что водитель машины якобы не пропустил его на пешеходном переходе. Видео появилось в распоряжении Telegram-канала SHOT.

23-летний нарушитель и снимавший ролик оператор были задержаны. Как пояснили молодые люди, они делали пранк для YouTube-канала.

«Снимали в паблик видеоролик по поводу автохамов», – заявил блогер.