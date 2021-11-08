Вооруженный налетчик на магазин в Томске попал на видео

В Томске налетчик ворвался в продуктовый магазин и стал угрожать продавцам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник потребовал передать ему денежные средства. Однако напуганные работницы торговой точки успели нажать на тревожную кнопку, и мужчине пришлось ретироваться, так и не получив денег. Видео происшествия публикует портал «МВД Медиа».
Позже полицейские установили личность горе-грабителя и задержали его. Принадлежащий ему предмет, похожий на пистолет, был изъят для проведения экспертизы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».