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Вооруженный налетчик на магазин в Томске попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Томске налетчик ворвался в продуктовый магазин и стал угрожать продавцам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник потребовал передать ему денежные средства. Однако напуганные работницы торговой точки успели нажать на тревожную кнопку, и мужчине пришлось ретироваться, так и не получив денег. Видео происшествия публикует портал «МВД Медиа».

Позже полицейские установили личность горе-грабителя и задержали его. Принадлежащий ему предмет, похожий на пистолет, был изъят для проведения экспертизы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

Происшествия,Криминал,Видео,
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