Вооруженный налетчик на магазин в Томске попал на видео

В Томске налетчик ворвался в продуктовый магазин и стал угрожать продавцам предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник потребовал передать ему денежные средства. Однако напуганные работницы торговой точки успели нажать на тревожную кнопку, и мужчине пришлось ретироваться, так и не получив денег. Видео происшествия публикует портал «МВД Медиа».