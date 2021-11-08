В Москве водитель умер за рулем автобуса

В Москве на Ленинградском шоссе умер водитель автобуса. Как сообщает «МК», 40-летнему мужчине внезапно стало плохо. В этот момент он был за рулем.
Это произошло в ночь на понедельник, 8 ноября, когда автобус 204-го маршрута находился на конечной остановке — «Метро "Войковская"». Пассажиров в салоне не было.
Ранее в подмосковном автобусе нетрезвый мужчина набросился на несовершеннолетнего мальчика и начал трясти его. Водитель транспортного средства защитил ребенка, оттащив пьяного пассажира в сторону.