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В Москве водитель умер за рулем автобуса

Мослента
1 час назад

В Москве на Ленинградском шоссе умер водитель автобуса. Как сообщает «МК», 40-летнему мужчине внезапно стало плохо. В этот момент он был за рулем.

В Москве водитель умер за рулем автобуса
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Это произошло в ночь на понедельник, 8 ноября, когда автобус 204-го маршрута находился на конечной остановке — «Метро "Войковская"». Пассажиров в салоне не было.

Ранее в подмосковном автобусе нетрезвый мужчина набросился на несовершеннолетнего мальчика и начал трясти его. Водитель транспортного средства защитил ребенка, оттащив пьяного пассажира в сторону.

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