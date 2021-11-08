В Москве водитель умер за рулем автобуса

В Москве на Ленинградском шоссе умер водитель автобуса. Как сообщает «МК», 40-летнему мужчине внезапно стало плохо. В этот момент он был за рулем.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

Это произошло в ночь на понедельник, 8 ноября, когда автобус 204-го маршрута находился на конечной остановке — «Метро "Войковская"». Пассажиров в салоне не было.