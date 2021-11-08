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В Индии полицейский расстрелял четверых сослуживцев

Lenta.ru
2 часа назад

Сотрудник Центральной резервной полиции Индии Ритеш Ранджан ночью в понедельник открыл огонь по семерым сослуживцам из АК-47. Об этом сообщает The Hindu.

В Индии полицейский расстрелял четверых сослуживцев
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел в деревне Лингалапалли в районе Сукма. Ранджан расстрелял четверых коллег, еще трое ранены и доставлены в государственную больницу. Точный мотив стрельбы не установлен, расследование продолжается.

В полиции предположили, что полицейский страдал от эмоционального стресса. «Эмоциональный стресс привел к психологическому дисбалансу и констебль Ритеш Ранджан в приступе гнева открыл огонь по своим коллегам», — сказал представитель Центральной резервной полиции.

25 октября 2019 года в России рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.

Происшествия,В мире,Рамиль Шамсутдинов,
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