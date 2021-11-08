Неизвестный залил жидкостью Вечный огонь в Уссурийске

"Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлено, что в дневное время 8 ноября 2021 года неустановленное лицо затушило Вечный огонь, залив его жидкостью", - говорится в сообщении.