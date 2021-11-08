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Неизвестный залил жидкостью Вечный огонь в Уссурийске

ТАСС
2 часа назад

В Уссурийске затушили огонь мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Неизвестный залил жидкостью Вечный огонь в Уссурийске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Установлено, что в дневное время 8 ноября 2021 года неустановленное лицо затушило Вечный огонь, залив его жидкостью", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы организовали розыск злоумышленника. Ход и результаты расследования поставили на контроль прокуратуры.

Территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Злоумышленника установили и доставили в отдел полиции.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,МВД,
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