Школьник на Volkswagen сбил женщину в Подмосковье

Правоохранители задержали подростка, которого подозревают в наезде на женщину с ребенком в подмосковном Дрожжино, уточняет РЕН ТВ.
Сообщается, что 16-летний подросток находился за рулем автомобиля Volkswagen Touareg и наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе.
По данным правоохранителей, водителем оказался школьник Тиморшах Мирвейс. После ДТП он испугался и сбежал с места происшествия.
Полицейские застали юношу дома. В ближайшее время он вместе с родителями будет доставлен в отдел.
В свою очередь женщина с 12-летним ребенком госпитализированы с ушибами.
По факту аварии проводится проверка, в ходе которой правоохранители намерены выяснить причины и обстоятельства ДТП. По ее результатам примут процессуальное решение.
Ранее подмосковном Ступине водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на женщину и подростка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Андропова.