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Школьник на Volkswagen сбил женщину с ребенком в Подмосковье

Елена Прошина
45 минут назад

Правоохранители задержали подростка, которого подозревают в наезде на женщину с ребенком в подмосковном Дрожжино, уточняет РЕН ТВ.

Школьник на Volkswagen сбил женщину в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что 16-летний подросток находился за рулем автомобиля Volkswagen Touareg и наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе.

По данным правоохранителей, водителем оказался школьник Тиморшах Мирвейс. После ДТП он испугался и сбежал с места происшествия.

Полицейские застали юношу дома. В ближайшее время он вместе с родителями будет доставлен в отдел.

В свою очередь женщина с 12-летним ребенком госпитализированы с ушибами.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой правоохранители намерены выяснить причины и обстоятельства ДТП. По ее результатам примут процессуальное решение.

Ранее подмосковном Ступине водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на женщину и подростка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Андропова.

Происшествия,РЕН ТВ,
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