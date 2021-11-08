Школьник на Volkswagen сбил женщину в Подмосковье

Правоохранители задержали подростка, которого подозревают в наезде на женщину с ребенком в подмосковном Дрожжино, уточняет РЕН ТВ.

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Сообщается, что 16-летний подросток находился за рулем автомобиля Volkswagen Touareg и наехал на женщину с ребенком на пешеходном переходе.

По данным правоохранителей, водителем оказался школьник Тиморшах Мирвейс. После ДТП он испугался и сбежал с места происшествия.

Полицейские застали юношу дома. В ближайшее время он вместе с родителями будет доставлен в отдел.

В свою очередь женщина с 12-летним ребенком госпитализированы с ушибами.

По факту аварии проводится проверка, в ходе которой правоохранители намерены выяснить причины и обстоятельства ДТП. По ее результатам примут процессуальное решение.