Мужчина ранил ножом полицейского на юге Франции

Вооружённый ножом мужчина ранил сотрудника комиссариата французского города Канн. Полиция не исключает версию о теракте. Об этом в своём Twitter написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Он отметил, что злоумышленник был нейтрализован. По данным полиции, нападение на полицейских мог совершить религиозный экстремист. Инцидент произошёл всего за несколько дней до годовщины серии парижских терактов, которые были совершены террористами 13 ноября 2015 года.
В результате инцидента погибших нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. Его мотивы неизвестны.