Мужчина ранил ножом полицейского на юге Франции

Cannes: des policiers ont été agressés au couteau ce matin, le suspect a lui été "neutralisé" pic.twitter.com/PvnR85Cw9K— BFMTV (@BFMTV) November 8, 2021

Как сообщает телеканал BFMTV, ранним утром мужчина подошёл к зданию комиссариата, открыл дверь полицейского автомобиля и ударил правоохранителя ножом. При этом он упоминал имя пророка Мухаммеда. Затем мужчина обошёл машину и попытался напасть на второго полицейского. В это время третий страж порядка применил против него табельное оружие.