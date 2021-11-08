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Мужчина ранил ножом полицейского на юге Франции

News.ru
1 час назад

Вооружённый ножом мужчина ранил сотрудника комиссариата французского города Канн. Полиция не исключает версию о теракте. Об этом в своём Twitter написал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Мужчина ранил ножом полицейского на юге Франции
Фото:  Javi Colmenero/Keystone Press Agency/Global Look Press Javi Colmenero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он отметил, что злоумышленник был нейтрализован. По данным полиции, нападение на полицейских мог совершить религиозный экстремист. Инцидент произошёл всего за несколько дней до годовщины серии парижских терактов, которые были совершены террористами 13 ноября 2015 года.

Как сообщает телеканал BFMTV, ранним утром мужчина подошёл к зданию комиссариата, открыл дверь полицейского автомобиля и ударил правоохранителя ножом. При этом он упоминал имя пророка Мухаммеда. Затем мужчина обошёл машину и попытался напасть на второго полицейского. В это время третий страж порядка применил против него табельное оружие.

В результате инцидента погибших нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам. Его мотивы неизвестны.

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