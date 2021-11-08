Наводнение в Индии показали на видео

Мощные ливни, обрушившиеся на юг Индии, вызвали наводнение. В результате непогоды пострадали 50 тысяч жителей штата Тамилнад, об этом сообщает ТАСС. Стихия нанесла ущерб 12 районам штата, включая его столицу Ченнаи. Три крупнейших водоема в регионе сбросили воду.

Сотни жителей были эвакуированы. На несколько дней приостановлена работа школ и колледжей. На затопленных дорогах нарушено движение автотранспорта. Спасательные службы штата приведены в режим повышенной готовности. По данным метеорологов, обильные осадки продолжатся еще несколько дней.