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Наводнение в Индии показали на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Мощные ливни, обрушившиеся на юг Индии, вызвали наводнение. В результате непогоды пострадали 50 тысяч жителей штата Тамилнад, об этом сообщает ТАСС. Стихия нанесла ущерб 12 районам штата, включая его столицу Ченнаи. Три крупнейших водоема в регионе сбросили воду.

Сотни жителей были эвакуированы. На несколько дней приостановлена работа школ и колледжей. На затопленных дорогах нарушено движение автотранспорта. Спасательные службы штата приведены в режим повышенной готовности. По данным метеорологов, обильные осадки продолжатся еще несколько дней.

Происшествия,В мире,Видео,ИТАР-ТАСС,
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