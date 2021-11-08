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Трех человек задержали после драки возле кафе в центре Москвы

ТАСС
25 минут назад

Словесный конфликт между тремя пьяными мужчинами и продавцом шаурмы на Пятницкой улице в центре Москвы перерос в драку, нарушители задержаны и доставлены в отдел полиции. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Пьяные мужчины устроили драку в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью 7 ноября задержаны трое граждан в состоянии алкогольного опьянения, которые вступили в словесный конфликт с продавцом точки быстрого питания, впоследствии переросшим в драку. Также в ходе инцидента нарушители повредили ограждение у кафе по улице Пятницкая, дом 24", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, данные мужчины были доставлены в полицию для составления административного протокола по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), им может грозить административный штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. По данному факту проводится проверка.

Массовая драка произошла в подмосковном Домодедове

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что нарушители оторвали антиковидное ограждение у кафе.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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