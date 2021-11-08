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Россиянка зарезала избивавшего ее сожителя и получила срок

Lenta.ru
1 час назад

В Пермском крае 33-летнюю местную жительницу приговорили к ограничению свободы сроком на один год за убийство сожителя. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянка зарезала избивавшего ее сожителя и получила срок
Фото: Юрий Мартьянов / КоммерсантъЮрий Мартьянов / Коммерсантъ

Как установил суд, 27 июля в деревне Мурмарова пьяный мужчина на почве ревности напал на осужденную и сильно ее избил. Он угрожал женщине и пообещал, что продолжит расправу. Перепуганная россиянка успела схватить нож и, защищаясь от нового нападения, нанесла потерпевшему три удара ножом, которые оказались для него смертельными.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 108 УК РФ («Убийство при превышении пределов необходимой обороны»).

3 ноября сообщалось, что суд Красноярска приговорил местную женщину к 11 годам тюрьмы за убийство сожителя, которого она расчленила и попыталась увезти в гараж, спрятав в холодильнике.

Происшествия,СКР,
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