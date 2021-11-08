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Дорожный конфликт с катаной и карабином сняли на видео в США

Александр Кузьмин
1 час назад

В американском Портленде водители устроили на дороге конфликт с катаной и карабином. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео дорожного инцидента.

На кадрах видно, как один из участников спора угрожает своему оппоненту длинным мечом. А тот в ответ открывает багажник, из которого достает огнестрельное оружие. Чем закончилось выяснение отношений между разгневанными водителями, не уточняется.

Ранее сообщалось, что угонщик автомобиля в США, уходя от преследования полицейских, врезался в отбойник, после чего спрыгнул с моста в реку.

Происшествия,США,Видео,
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