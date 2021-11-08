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Россиянку забили до смерти из-за съеденных продуктов

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

В Хабаровске были задержаны двое россиян, которые забили до смерти 61-летнюю женщину. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянку забили до смерти из-за съеденных продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в ночь на 4 ноября после совместного употребления алкоголя в квартире потерпевшей, подозреваемые обнаружили, что хозяйка съела принесенные продукты. Мужчины взяли доску и деревянную палку, и сильно избили пенсионерку. В результате потерпевшая скончалась на месте.

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Злоумышленники были задержаны по горячим следам. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей») УК РФ.

25 октября сообщалось, что в Забайкальском крае двое мужчин предстанут перед судом за убийство женщины и сокрытие ее тела.

СКР,
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