Россиянку забили до смерти из-за съеденных продуктов

В Хабаровске были задержаны двое россиян, которые забили до смерти 61-летнюю женщину. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, в ночь на 4 ноября после совместного употребления алкоголя в квартире потерпевшей, подозреваемые обнаружили, что хозяйка съела принесенные продукты. Мужчины взяли доску и деревянную палку, и сильно избили пенсионерку. В результате потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей») УК РФ.