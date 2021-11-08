В Новосибирске пассажир ранил водителя такси

В Новосибирске пассажир такси открыл стрельбу в салоне автомобиля из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.

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Инцидент произошел 7 ноября около дома по улице Пархоменко. По предварительной информации, конфликт возник на бытовой почве из-за словесной перепалки. Во время спора один из участников произвел два выстрела. В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадной скорой помощи в больницу.

Стрелявший пассажир скрылся с места происшествия. В настоящее время мужчину разыскивает полиция.