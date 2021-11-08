В Шереметьево пассажир попытался разбить иллюминатор в самолете

Пьяный 41-летний житель Белгорода начал неадекватно вести себя на борту самолёта после того, как рейс из Стокгольма в Москву приземлился в Шереметьево. Во время руления пассажир стал кричать, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку, сообщает РИА Новости.