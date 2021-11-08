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Прилетевший из Швеции россиянин устроил пьяный дебош в Шереметьево

News.ru
34 минуты назад

Пьяный 41-летний житель Белгорода начал неадекватно вести себя на борту самолёта после того, как рейс из Стокгольма в Москву приземлился в Шереметьево. Во время руления пассажир стал кричать, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку, сообщает РИА Новости.

В Шереметьево пассажир попытался разбить иллюминатор в самолете
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Прибывшие на борт полицейские доставили правонарушителя в дежурную часть, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Мужчине предстоит медосвидетельствование. Врачи диагностировали у пассажира резаные раны двух пальцев правой руки, оказали помощь.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево из самолёта пытаются вывести пассажира, устроившего дебош. Он повредил руку, пытаясь выбить иллюминатор. Все пассажиры, за исключением хулигана, покинули салон самолёта.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,РИА Новости,
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