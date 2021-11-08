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Названа возможная причина взрыва кафе в Актау

Lenta.ruиещё 4
39 минут назад

Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров назвал возможную причину взрыва кафе в казахстанском Актау. По его словам, это могло произойти из-за утечки газовоздушной смеси, передает ТАСС.

Названа возможная причина взрыва кафе в Актау
Фото: группа «ЛАДА.kz - Все новости Мангистау» во «ВКонтакте»группа «ЛАДА.kz - Все новости Мангистау» во «ВКонтакте»

Как рассказал Абдикадыров, с места ЧП извлекли два газовых баллона. По словам хозяина заведения, еще два газовых баллона по 50 литров находятся под завалами.

Ранее власти сообщили, что в больницы в связи со взрывом пока никто не обращался. Как сообщили в МЧС, кафе в момент взрыва было закрыто.

ЧП произошло вечером 7 ноября, момент взрыва зафиксировали камеры видео наблюдения. В результате здание было полностью разрушено. Причина взрыва и площадь разрушения на данный момент устанавливаются.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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