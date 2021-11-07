Момент начала массовой драки в Домодедово попал на видео

В интернете появилось запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлено начало массовой драки в Домодедово. Запись опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах видно, как толпа стоит у проезжей части. В какой-то момент к ним подходят еще несколько человек и после некоего замечания начинается драка, в которую постепенно вовлекаются все большее число людей.

По данным Telegram-канала, уже задержаны семь участников потасовки.