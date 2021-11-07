Момент начала массовой драки в Домодедово попал на видео

В интернете появилось запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлено начало массовой драки в Домодедово. Запись опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».
На кадрах видно, как толпа стоит у проезжей части. В какой-то момент к ним подходят еще несколько человек и после некоего замечания начинается драка, в которую постепенно вовлекаются все большее число людей.
По данным Telegram-канала, уже задержаны семь участников потасовки.
Вечером 6 ноября на улице Гагарина в Домодедово произошла драка, в которой приняли участие несколько десятков человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия», сообщается на сайте МВД Подмосковья.