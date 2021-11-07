На Урале задержали шедшего на борьбу с «педофилами-сатанистами» шамана

В Екатеринбурге задержали сумасшедшего, который называл себя шаманом и заявлял, что «спасет человечество от педофилов-сатанистов». Об этом сообщает «Коммерсант».

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Им оказался 51-летний уроженец Читинской области Николай Дылыков, который состоит на учете в МВД по Республике Бурятия как психически больной и представляющий опасность для себя и окружающих.

Его поместили в Свердловскую областную психиатрическую больницу.