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Участники драки в Новой Москве признали вину частично

Майк Габриелян
1 час назад

Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве признали вину в хулиганстве, но не согласны с обвинением в покушении на убийство. Один их них уже отправлен в сизо. Об этом сообщает ТАСС.

«Все четверо признают, что участвовали в драке, признают вину в хулиганстве. Но они категорически отрицают, что имели умысел на убийство, тем более ребенка», - сказал адвокат обвиняемых Роман Масютенко.

Они отметил, что его подзащитные настаивают: драка началась после провокации потерпевших. Один из потерпевших бросил бутылку в обвиняемого, она разбила его телефон.

Адвокат также сообщил, что потерпевшие при очной ставке едва снова не подрались с обвиняемыми.

«В ходе очной ставки, которая была накануне, потерпевшие вели себя очень агрессивно, сотрудникам полиции даже пришлось применить силу, чтобы между ними и обвиняемыми не произошла новая драка", - сказал Масютенко.

Адвокат добавил, что напавший на мужчину с ребенком держал в руке кистевой эспандер, который, вероятно, приняли за нож.

«Нож не был изъят с места происшествия», - сказал защитник.

Один из обвиняемых Фарамаз Гасанов, который, по версии следствия, бросался с ножом на отца и его малолетнего сына арестован до 5 января - за покушение на убийство.

Происшествия,ФСИН,
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