В Сестрорецке неизвестный жестоко избил мужчину. Видео

В Курортном районе Петербурга неизвестный напал на прохожего. Злоумышленник жестоко избил мужчину. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Информация о происшествии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста опубликовал видео, снятое камерой наблюдения, которая установлена возле парадной.

На кадрах был зафиксирован момент нападения: видно, как к человеку, стоящему возле дома, подходит злоумышленник и наносит удары.