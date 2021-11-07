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В Сестрорецке неизвестный жестоко избил мужчину. Видео

Александр Кузьмин
25 минут назад

В Курортном районе Петербурга неизвестный напал на прохожего. Злоумышленник жестоко избил мужчину. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Информация о происшествии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста опубликовал видео, снятое камерой наблюдения, которая установлена возле парадной.

На кадрах был зафиксирован момент нападения: видно, как к человеку, стоящему возле дома, подходит злоумышленник и наносит удары.

По предварительным данным, пострадавшим оказался 38-летний мужчина. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Происшествия,Криминал,Видео,газета "Петербургский дневник",
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