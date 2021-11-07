Водитель автобуса подрался с пассажиром и попал на видео

На кадрах видно, как словесный спор перерастает в драку. Прежде чем находившиеся в салоне очевидцы разняли мужчин, водитель повалил пассажира ударом ноги с прыжка. Водителя вывело из себя поведение оппонента, и он потребовал, чтобы тот вышел вон.