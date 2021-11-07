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Водитель автобуса подрался с пассажиром и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Во Владивостоке водитель российского автобуса подрался с отказавшимся покидать транспорт пассажиром. Потасовка попала на видео, запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как словесный спор перерастает в драку. Прежде чем находившиеся в салоне очевидцы разняли мужчин, водитель повалил пассажира ударом ноги с прыжка. Водителя вывело из себя поведение оппонента, и он потребовал, чтобы тот вышел вон.

Позже в мэрии Владивостока, комментируя конфликт, отметили, что компания молодых людей мешала другим пассажирам. По словам представителей городской мэрии, они закидывали ноги на впереди стоящие кресла и приставали к людям в салоне.

Происшествия,Видео,
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