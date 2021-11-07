В Ленобласти пенсионер отрубил голову соседке, приняв ее за зомби

В Ленинградской области пенсионер топором отрубил голову пожилой соседке, приняв ее за зомби после продолжительного запоя в нерабочую неделю.
Инцидент произошел в Приозерском районе, сообщает управление СКР по Ленобласти. В дачном доме на территории садоводства «Клён» в посёлке Орехово нашли труп женщины 1964 года, у которого «отчленена часть тела».
«По «горячим следам» задержан подозреваемый мужчина 1957 г.р., который является соседом по дачному участку. После совместного распития спиртных напитков произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого мужчина нанёс женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела», - рассказали следователи.
В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Следствие будет просить суд о заключении его под стражу.
Издание 47news со ссылкой на полицию сообщает, что мужчина ударил жертву ножом в шею, а потом отрубил топором голову. Выяснилось, что он пил спиртное не первый день, поэтому не исключается «белочка» - алкогольный делирий. После задержания подозреваемый заявил, что его атаковали зомби и вампиры.
Полтора года назад главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил о необходимости ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России. Однако инициатива не была претворена в жизнь. Запрет на продажу алкоголя региональные власти ввели только в некоторых муниципалитетах Якутии и Забайкальском крае. При этом в Забайкалье через несколько дней решили смягчить запрет, опасаясь распространения поддельного спирта.