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Россиянка узнала о своем изнасиловании из порноролика в интернете

Ювелина Бернст
1 час назад

Москвичка узнала, что ее изнасиловали на квартирной вечеринке, увидев в интернете порно со своим участием, сообщает «Комсомольская правда».

Россиянка узнала о своем изнасиловании из порноролика в интернете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

23-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила остаться спать в гостях. Под утро она проснулась в другой комнате, но значения этому не придала. На следующий день она обнаружила на своих коленях синяки. В соцсетях она нашла свои фотографии в нижнем белье, а также видео полового акта ее с одним из участников вечеринки.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что один из гостей вечеринки воспользовался беспомощным состоянием гостьи, а другой снимал происходящее на видео.

В настоящее время полиция проводит проверку по заявлению девушки.

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
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