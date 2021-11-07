Россиянка узнала о своем изнасиловании из порноролика в интернете

23-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила остаться спать в гостях. Под утро она проснулась в другой комнате, но значения этому не придала. На следующий день она обнаружила на своих коленях синяки. В соцсетях она нашла свои фотографии в нижнем белье, а также видео полового акта ее с одним из участников вечеринки.