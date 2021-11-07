Напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве предъявили обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинение фигурантам уголовного дела о нападении на отца с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщает столичное управление СКР.

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«Им предъявлено обвинение по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего)», - сказано в сообщении СКР.

По данным следствия, на Нововатутинском проспекте группа лиц напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок. Фигуранты избили взрослых и «создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку».

Сегодня состоится суд, на котором обвиняемым изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о заключении всех под стражу.