Болельщик выстрелил в футболиста во время матча в Красноярске

В Красноярске во время футбольного турнира мужчина выстрелил в 17-летнего игрока из травматического оружия, сообщает NGS24.

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Во время игры во дворце спорта «Изумруд» один из отцов школьников начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. По данным Mash, мужчина был пьян и помимо замечания плюнул в одного из игроков.

Тогда игрок этой команды отреагировал на слова и подошел к 43-летнему мужчине. В результате конфликта подросток получил выстрел в плечо.

Школьника госпитализировали. В больнице констатировали, что он отделался легкими травмами и после всех процедур отпустили домой.