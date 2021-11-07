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Болельщик выстрелил в футболиста во время матча в Красноярске

Ювелина Бернст
1 час назад

В Красноярске во время футбольного турнира мужчина выстрелил в 17-летнего игрока из травматического оружия, сообщает NGS24.

Болельщик выстрелил в футболиста во время матча в Красноярске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время игры во дворце спорта «Изумруд» один из отцов школьников начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. По данным Mash, мужчина был пьян и помимо замечания плюнул в одного из игроков.

Тогда игрок этой команды отреагировал на слова и подошел к 43-летнему мужчине. В результате конфликта подросток получил выстрел в плечо.

Школьника госпитализировали. В больнице констатировали, что он отделался легкими травмами и после всех процедур отпустили домой.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.

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