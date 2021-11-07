Массовая драка произошла в подмосковном Домодедове. В потасовке участвовали более двух десятков человек.

Местные жители публикуют кадры стычки в соцсетях. Отмечается, что сначала произошёл словесный конфликт двух человек, который перешёл в драку. Позже к ним присоединились их друзья.

Причины и обстоятельства конфликта, а также другие подробности выясняются. О пострадавших сведения не поступали. Кроме того, никто из участников потасовки в полицию не обращался.