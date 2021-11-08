Балтийский флот передал калининградским медикам пять тонн кислорода

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Кислород предназначен для лечения пациентов с COVID-19.

В военной авиации эта субстанция используется в кислородной системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании. Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, которые способны получать его из атмосферного воздуха в полевых условиях.