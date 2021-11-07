В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой: видео

«Там было большое скопление людей. Мы подошли, говорим: Давайте.. Зачем вы скопились? Один из них начал выпендриваться на моего друга, за которого влетел второй друг с бутылкой пива. Я у него отнял эту бутылку пива. Завязалась драка два на два. После этого они подтянули своих старших людей, которых было так же немало и эти люди пришли на наш район, где мы сидели. Было где-то 15 человек с их стороны и с нашей столько же», - рассказал участник драки.