В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой: видео

Массовое побоище «не на национальной почве» произошло между молодыми людьми в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает канал Telegram-канал Mash, опубликовавший видео драки.
На записи видно, что в драке участвовало более двух десятков человек.
За кадром участник конфликта подробно рассказал о случившемся.
«Там было большое скопление людей. Мы подошли, говорим: Давайте.. Зачем вы скопились? Один из них начал выпендриваться на моего друга, за которого влетел второй друг с бутылкой пива. Я у него отнял эту бутылку пива. Завязалась драка два на два. После этого они подтянули своих старших людей, которых было так же немало и эти люди пришли на наш район, где мы сидели. Было где-то 15 человек с их стороны и с нашей столько же», - рассказал участник драки.
Он также отметил, что «какой-то дурачок достал пневматический пистолет и начал стрелять в воздух». Поэтому кто-то потом «начал говорить о раненых».
«Конфликт не был на национальной почве», - отметил очевидец.
По его словам, «с нами были два-три русских мальчика». После драки стороны пожали друг другу руки, сказали что они «хотели подраться и свое получили» и пришли к соглашению дружить в дальнейшем.
Полиция Подмосковья проверяет информацию о данном инциденте, пока никаких деталей установить не удалось. Дерущихся найдут, хотя никто в полицию не обращался, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Накануне с гневной отповедью СМИ и соцсетям, обвиняющим кавказцев, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.