Россиянка заподозрила врача скорой помощи в краже

Жительница северо-востока столицы заподозрила в краже часов врача скорой помощи, приезжавшего к ней домой по вызову. Своими соображениями россиянка поделилась в Facebook-группе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино».

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«После визита скорой пропали часы, не новые, не самые дорогие. Но все равно очень жалко. Часы лежали на столе, за которым долго сидел врач или, скорее, фельдшер», — рассказала женщина. Она подчеркнула, что не хочет обвинять в краже медработников, но тщательные поиски в квартире ни к чему не привели. Пользовательница поинтересовались у других участников группы, что можно сделать в такой ситуации.

Некоторые посоветовали обратиться в колл-центр и объяснить ситуацию. «Возможно, взяли случайно. Может, у доктора часы похожие. Просто позвоните и спросите», — отметил один из юзеров. Многие засомневались, что врач стал бы красть старые недорогие часы, ведь такая вещь не представляет особой ценности и при этом ее воровство может привести к последствиям. «Могли сгрести со всеми бумагами, планшетом и прочей байдой — совершенно неумышленно», — предположила другая пользовательница.

Нашлись те, кто вспомнил о подобных инцидентах с врачами скорой помощи и пожарными. «У моего знакомого так было. Умерла мама и он вызвал скорую, там долгая была история, он вынужден был выйти из квартиры, помочь принести носилки, а потом не нашел банковскую карту», — рассказала женщина. Одна из пользовательниц вспомнила, что медсестра бригады десять лет назад украла у нее золотое кольцо.

«Много лет назад на пожаре пожарные вынесли все, что было возможно, включая зонт и драгоценности», — поделилась другая юзерша.

Ей ответили, что случаи мародерства со стороны пожарных действительно существуют, а сами они объясняют это тем, что иначе вещи бы сгорели.