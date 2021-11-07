Ракета попала в резиденцию премьер-министра Ирака

В резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи попала ракета. Он не пострадал. Об этом пишет агентство агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности.

Фото: twitter.com/Mehrdad Torabi twitter.com/Mehrdad Torabi

— Совершена неудачная попытка покушения на премьер-министра. Он не пострадал, с ним все в порядке. Попытка нападения совершена с помощью беспилотника. Силы безопасности предприняли необходимые меры, — говорится в заявлении пресс-службы иракских органов безопасности, которое приводит агентство INA.

Сообщается, что трое представителей охраны премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи пострадали при покушении на него, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.

Сам аль-Калеми подтвердил, что с ним все в порядке. Сообщение об этом он написал в своем Twitter.