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Охранник ТЦ избил екатеринбурженку из-за справки о вакцинации

Ura.Ru
40 минут назад

В екатеринбургском ТЦ «Кит» охранник и посетительница подрались из-за справки о вакцинации. Женщина, которая хотела пройти в торговый центр со справкой, которую ей дали после введения вакцины, не стерпела оскорблений сотрудника, усомнившегося в подлинности бумаги. Об этом заявила сама пострадавшая.

Охранник ТЦ избил женщину из-за справки о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[При входе в ТЦ] Я показала справки, которые мне дали при вакцинации в торговом центре. Второй охранник начал огрызаться, мол, ты сама их напечатала, и даже я знаю, что на справке нужна синяя печать, а ты тупая, раз взяла справки о прививке. Я дала ему файликом с бумагами по лицу, он меня выволок из входной группы, упер лицом в столб на улице», — поделилась подробностями с порталом Е1 пострадавшая.

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После того, как подоспевшие прохожие обратили внимание охранника на превышение им должностных полномочий, охранник отошел, но как только женщина развернулась, он перекинул ее и прижал коленом к земле. В итоге екатеринбурженка получила сотрясение мозга, синяк на колене и написала заявление в полицию на сотрудника ТЦ «Кит». При этом охранник ТЦ тоже написал заявление на женщину из-за того, что она ударила его файлом по лицу. В полиции уже начали проверку.

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