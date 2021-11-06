Появились новые подробности нападения в Новой Москве

Стали известны новые детали о мужчинах, напавших на отца с ребенком в новой Москве. Об этом сообщает «КП».

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Роман Масютенко, адвокат одного из подозреваемых, рассказал, что все задержанные имеют азербайджанские корни, однако в столицу они прибыли из Оренбурга.

Трое из них — граждане РФ, друг другу они приходятся братьями. Четвертый - «уроженец ближнего зарубежья». Младшему 17 лет, старшему 21 год. Еще двоим 18 и 19 лет.

Масютенко отметил, что у его подзащитного своя версия событий. В начале конфликта один из потерпевших — Уткин или Жиловников — бросил бутылкой пива в сторону приезжих. Бутылка попала в смартфон 17-летнего оренбуржца.

Суд по избранию меры пресечения состоится 7 ноября. Следствие считает, что нападавшие не только избили мужчину, но и создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку. Поэтому дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

Полиция задержала всех четырех участника конфликта в Новой Москве.